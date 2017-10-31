На аэропортовском шоссе Баку автомобиль сбил женщину

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП, в ходе которого один человек тяжело ранен.

Как сообщает Report, на аэропортовском шоссе автомобиль марки «Нива» за рулем которого находился Махир Гасанага оглы Алиев 1974 г.р., сбил 57-летнюю Бановшу Надир гызы Абдуллаеву, когда женщина переходила дорогу.

Абдуллаева в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Алиев задержан сотрудниками управления полиции Сабунчинского района.