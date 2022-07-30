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На Абшероне водитель арестован за отказ подчиниться требованиям полиции

На Абшероне водитель арестован за отказ подчиниться требованиям полиции В Абшеронском районе задержан мужчина, не подчинившийся законному требованию полиции.
Происшествия
30 июля 2022 г. 10:00
На Абшероне водитель арестован за отказ подчиниться требованиям полиции

В Абшеронском районе задержан мужчина, не подчинившийся законному требованию полиции.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел.

Водитель автомобиля марки BMW с государственным регистрационным знаком 99-FL-788 Кязимов Газанфар Ильгар оглу был задержан сотрудниками отряда дорожной патрульной службы по экологическому контролю Главного управления государственной дорожной полиции за неподчинение законным требованиям полиции.

Материалы в отношении Г.Кязимова были собраны и направлены в суд на рассмотрение, решением суда он был арестован на 8 дней в административном порядке.

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Версия на азербайджанском языке Polisin qanuni tələbinə əməl etməyən şəxs həbs olunub

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