О нас

МВД: Задержаны водители свыше 150 автобусов за езду без техосмотра

МВД: Задержаны водители свыше 150 автобусов за езду без техосмотра Более 150 водителей автобусов и микроавтобусов были задержаны в ходе рейда по проверке технического осмотра транспортных средств. Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. В ходе расследования было установлено, что водит
Происшествия
8 июня 2023 г. 11:07
МВД: Задержаны водители свыше 150 автобусов за езду без техосмотра

Более 150 водителей автобусов и микроавтобусов были задержаны в ходе рейда по проверке технического осмотра транспортных средств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ходе расследования было установлено, что водители, которые не представили транспортные средства на техосмотр, прибегнув к нарушению закона, в основном работают за пределами центра, на маршрутах селами и поселками.

В результате проведенных мероприятий за последние несколько дней было задержано более 150 водителей автобусов и микроавтобусов, которые подделывали государственные регистрационные знаки и прибегали к другим нелегальным способам, чтобы уклониться от прохождения технического осмотра. В отношении этих водителей были приняты меры в рамках закона. Обеспечено прохождение технического осмотра свыше 100 из этих транспортных средств.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİN: “Texniki baxışa təqdim edilməyən 150-dən artıq nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü saxlanılıb”

Самое читаемое

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
1 июня 2023 г. 20:20
Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
ФотоПочтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
2 июня 2023 г. 14:13
В НАР проходит сессия на тему Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура
ФотоВ НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура"
3 июня 2023 г. 12:07
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
3 июня 2023 г. 17:43
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
4 июня 2023 г. 09:34
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
5 июня 2023 г. 10:11
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
5 июня 2023 г. 12:20
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi