МВД: Задержаны водители свыше 150 автобусов за езду без техосмотра

Более 150 водителей автобусов и микроавтобусов были задержаны в ходе рейда по проверке технического осмотра транспортных средств. Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. В ходе расследования было установлено, что водит

Более 150 водителей автобусов и микроавтобусов были задержаны в ходе рейда по проверке технического осмотра транспортных средств.



Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.



В ходе расследования было установлено, что водители, которые не представили транспортные средства на техосмотр, прибегнув к нарушению закона, в основном работают за пределами центра, на маршрутах селами и поселками.



В результате проведенных мероприятий за последние несколько дней было задержано более 150 водителей автобусов и микроавтобусов, которые подделывали государственные регистрационные знаки и прибегали к другим нелегальным способам, чтобы уклониться от прохождения технического осмотра. В отношении этих водителей были приняты меры в рамках закона. Обеспечено прохождение технического осмотра свыше 100 из этих транспортных средств.