​МВД: За выходные в дорожных авариях погибли 5 человек

Органы внутренних дел Азербайджана обнародовали статистику совершенных преступлений и происшествий за выходные.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, по "горячим следам" было раскрыто 26 преступлений, совершенных 18-20 октября.

Также были раскрыты 5 преступлений, оставшиеся с предыдущих времен.

В целом, были задержаны и переданы по назначению 25 человек, находившихся в розыске, в том числе 1 за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств, 6 должников.

На дорогах республики произошло 5 тяжелых ДТП, в ходе которых погибли 5 человек.

Сотрудниками органов внутренних дел выявлено 10 фактов, связанных с наркотиками и 1 факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 32 человека.