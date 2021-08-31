МВД: В общественных местах задержаны 9 больных коронавирусом

30 августа сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах на территории республики 9 больных коронавирусом.
Об этом Report сообщили в МВД Азербайджана.
Сотрудники полиции провели с больными коронавирусом разъяснительную беседу и сопроводили их домой с соблюдением медицинских процедур, соответствующие органы здравоохранения были проинформированы.
В отношении 5 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса АР.
Следственные действия продолжаются.