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МВД: В общественных местах задержаны 9 больных коронавирусом

МВД: В общественных местах задержаны 9 больных коронавирусом 30 августа сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах на территории республики 9 больных коронавирусом.
Происшествия
31 августа 2021 г. 11:10
МВД: В общественных местах задержаны 9 больных коронавирусом

30 августа сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах на территории республики 9 больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в МВД Азербайджана.

Сотрудники полиции провели с больными коронавирусом разъяснительную беседу и сопроводили их домой с соблюдением медицинских процедур, соответствующие органы здравоохранения были проинформированы.

В отношении 5 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса АР.

Следственные действия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Daha 9 koronavirus xəstəsi saxlanılıb

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