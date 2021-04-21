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МВД: В Азербайджане за сутки задержаны 9 больных коронавирусом

МВД: В Азербайджане за сутки задержаны 9 больных коронавирусом Просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты
Происшествия
21 апреля 2021 г. 10:17
МВД: В Азербайджане за сутки задержаны 9 больных коронавирусом
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Сотрудники органов внутренних дел 20 апреля задержали в общественных местах на территории республики 9 больных коронавирусом граждан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Сотрудники полиции провели с задержанными разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур. Полицейские проинформировали соответствующие органы здравоохранения о случившемся.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе МВД.

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Версия на азербайджанском языке Bir gündə 9 koronavirus xəstəsi saxlanılıb

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