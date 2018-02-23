МВД сделало заявление в связи с инцидентом в Сумгайыте - ДОПОЛНЕНО

Сумгайыт. 23 февраля. REPORT.AZ/ "Информация о том, что в Сумгайыте был избит молодой парень, которого заживо похоронили на кладбище, не соответствует действительности".

Об этом в заявлении Report сказал заместитель начальника пресс-службы министерства внутренних дел, полковник полиции Орхан Мансурзаде.

По его словам, на самом деле подобная информация является представлением инцидента в искаженной форме: "Просто, между двумя близкими друзьями произошел спор на бытовой почве. Факт расследуется со стороны полиции".

Сумгайыт. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте молодого парня избили из-за долга и заживо похоронили на кладбище.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на кладбище в поселке Джорат.

Неизвестные вызвали жителя Абшеронского поселка Сарай Кянана Эльвесяр оглу Мустафаева 1993 г.р. на кладбище в Сумгайытском поселке Джорат и избили. Затем парня заживо похоронили. Раненому Э.Мустафаеву помог ухаживающий за могилами мужчина и с помощью прохожих доставил в Сумгайытскую городскую больницу скорой помощи. Его состояние расценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.