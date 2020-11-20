МВД призвал граждан следовать требованиям карантинного режима

Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию.

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) распространило информацию.

В поступившем в Report сообщении пресс-службы МВД говорится:

"Сердечно поздравляем с полным освобождением под руководством президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева Агдамского района от вражеской оккупации!

Вместе с тем, хотим напомнить, что решением Кабинета министров от 19 ноября 2020 года на территории Азербайджанской Республики продлен срок особого карантинного режима. Поэтому мы просим наших граждан не нарушать требования особого карантинного режима, в том числе придерживаться социального расстояния и обязательно пользоваться медицинскими масками.

Все меры принимаются с целью обеспечения безопасности граждан, охраны здоровья каждого жителя Азербайджана.

Заранее благодарим наших терпеливых и понимающих граждан".