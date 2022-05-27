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МВД: Подорвавшемуся на мине в Агдаме военнослужащему ампутировали ногу

МВД: Подорвавшемуся на мине в Агдаме военнослужащему ампутировали ногу Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) распространило информацию о военнослужащем, который подорвался на мине в Агдаме.
Происшествия
27 мая 2022 г. 16:10
МВД: Подорвавшемуся на мине в Агдаме военнослужащему ампутировали ногу

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) распространило информацию о военнослужащем, который подорвался на мине в Агдаме.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, военнослужащий Внутренних войск Омаров Сеидага Мирзаага оглы, 1997 года рождения, сегодня около 11:40 во время несения службы на освобожденной территории Агдамского района подорвался на мине, в результате чего получил тяжелые телесные повреждения.

Он был немедленно госпитализирован, после чего ему ампутировали правую ногу ниже колена.

В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Ağdamda minaya düşən hərbçinin ayağı amputasiya edilib"

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