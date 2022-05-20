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МВД раскрыло подробности трагической гибели директора института

МВД раскрыло подробности трагической гибели директора института Министерство внутренних дел Азербайджана распространило заявление в связи с трагической гибелью директора Института дендрологии (Мардакянский дендрарий) Национальной академии наук Азербайджана Тофика Мамедова.
Происшествия
20 мая 2022 г. 11:07
МВД раскрыло подробности трагической гибели директора института

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило заявление в связи с трагической гибелью директора Института дендрологии (Мардакянский дендрарий) Национальной академии наук Азербайджана Тофика Мамедова.

Как сообщили Report в МВД, 19 мая около 9:00 на территории поселка Гилязи Хызинского района столкнулись автомобиль марки "ВАЗ-2121", которым управлял житель поселка С.Эйвазов, и автомобиль марки Daewoo, за рулем которого находился житель поселка Р.Гусейнов. Во время столкновения "ВАЗ-2121" потерял управление и сбил стоявшего у обочины дороги жителя Баку Тофика Мамедова, который незадолго до этого остановил свой автомобиль у обочины и вышел из него.

Т.Мамедов погиб на месте происшествия, оба водителя были госпитализированы.

По факту в Хызинском районном отделе полиции ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке DİN institut direktorunun faciəli ölümü ilə bağlı məlumat yayıb

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