МВД раскрыло подробности трагической гибели директора института

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило заявление в связи с трагической гибелью директора Института дендрологии (Мардакянский дендрарий) Национальной академии наук Азербайджана Тофика Мамедова.

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило заявление в связи с трагической гибелью директора Института дендрологии (Мардакянский дендрарий) Национальной академии наук Азербайджана Тофика Мамедова.

Как сообщили Report в МВД, 19 мая около 9:00 на территории поселка Гилязи Хызинского района столкнулись автомобиль марки "ВАЗ-2121", которым управлял житель поселка С.Эйвазов, и автомобиль марки Daewoo, за рулем которого находился житель поселка Р.Гусейнов. Во время столкновения "ВАЗ-2121" потерял управление и сбил стоявшего у обочины дороги жителя Баку Тофика Мамедова, который незадолго до этого остановил свой автомобиль у обочины и вышел из него.

Т.Мамедов погиб на месте происшествия, оба водителя были госпитализированы.

По факту в Хызинском районном отделе полиции ведется расследование.