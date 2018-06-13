МВД: Минувшим днем в дорожных авариях 6 человек погибли, 8 пострадали

© Report

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 12 июня было зарегистрировано 121 преступление, 29 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 2 преступления, совершенных в предыдущие периоды.

Задержаны и переданы по назначению 34 человека, находившихся в розыске, в том числе 1 за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств и 21 разыскиваемый должник.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек погибли и 8 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 9 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 37 подозреваемых в совершении преступлений.