МВД: Минувшим днем в дорожных авариях 6 человек погибли, 8 пострадали

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 12 июня было зарегистрировано 121 преступление, 29 из которых раскрыты по "горячим следам".
Раскрыто 2 преступления, совершенных в предыдущие периоды.
Задержаны и переданы по назначению 34 человека, находившихся в розыске, в том числе 1 за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств и 21 разыскиваемый должник.
На автомобильных дорогах республики зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек погибли и 8 пострадали.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 9 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.
Задержаны 37 подозреваемых в совершении преступлений.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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