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    МВД: Минувшим днем в дорожных авариях 6 человек погибли, 8 пострадали

    © Report

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 12 июня было зарегистрировано 121 преступление, 29 из которых раскрыты по "горячим следам".

    Раскрыто 2 преступления, совершенных в предыдущие периоды.

    Задержаны и переданы по назначению 34 человека, находившихся в розыске, в том числе 1 за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств и 21 разыскиваемый должник.

    На автомобильных дорогах республики зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек погибли и 8 пострадали.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 9 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

    Задержаны 37 подозреваемых в совершении преступлений.

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