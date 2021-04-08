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МВД: Еще 15 пациентов с коронавирусом задержаны в общественных местах

МВД: Еще 15 пациентов с коронавирусом задержаны в общественных местах В настоящее время продолжаются следственные действия
Происшествия
8 апреля 2021 г. 09:38
МВД: Еще 15 пациентов с коронавирусом задержаны в общественных местах
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В связи с особым карантинным режимом, введенным в целях предотвращения массового распространения инфекции COVID-19, продолжаются активные мероприятия по контролю за соблюдением карантина больными коронавирусом.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудники органов внутренних дел 7 апреля на территории республики выявили и задержали в общественных местах 15 пациентов с коронавирусом.

Сотрудники полиции провели с задержанными гражданами разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур и проинформировали соответствующие органы здравоохранения.

В отношении 5 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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Версия на азербайджанском языке Daha 15 koronavirus xəstəsi ictimai yerlərdə saxlanıldı

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