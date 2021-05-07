О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД Азербайджана: За день задержаны 3 больных коронавирусом

МВД Азербайджана: За день задержаны 3 больных коронавирусом В отношении одного нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного Кодекса Азербайджана, ведется разбирательство
Происшествия
7 мая 2021 г. 12:18
МВД Азербайджана: За день задержаны 3 больных коронавирусом

6 мая сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах 3 больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, проводили домой с соблюдением медицинских процедур и уведомили соответствующие здравоохранительные структуры.

В отношении одного нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного Кодекса Азербайджана, ведется разбирательство.

"Еще раз призываем граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима", - отмечается в сообщении ведомства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bir gündə daha 3 koronavirus xəstəsi saxlanıldı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
7 мая 2021 г. 12:55
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр образования Украины о проблемных дипломах, выданных азербайджанцам - ЭКСКЛЮЗИВ
7 мая 2021 г. 11:44
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
7 мая 2021 г. 10:30
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
При погребении героев Отечественной войны будут отданы воинские почести
6 мая 2021 г. 15:14
Теймур Мусаев: В системе здравоохранения ожидаются реформы
Теймур Мусаев: В системе здравоохранения ожидаются реформы
6 мая 2021 г. 12:22
Названа стоимость продажи арабами электроэнергии Азербайджану
Названа стоимость продажи арабами электроэнергии Азербайджану
5 мая 2021 г. 17:29
Латвийские депутаты посетят Карабах – ЭКСКЛЮЗИВ
Латвийские депутаты посетят Карабах – ЭКСКЛЮЗИВ
5 мая 2021 г. 12:08
В Space TV назначен новый руководитель  - ЭКСКЛЮЗИВ
В Space TV назначен новый руководитель  - ЭКСКЛЮЗИВ
5 мая 2021 г. 12:06
Движение электрички Баку-Сумгайыт не возобновляется из-за нового моста ГААД
Движение электрички Баку-Сумгайыт не возобновляется из-за нового моста ГААД
4 мая 2021 г. 17:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi