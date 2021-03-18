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МВД Азербайджана: Выпил, забудь про вождение!

МВД Азербайджана: Выпил, забудь про вождение! "Выпил, забудь про вождение, доверься трезвому, человеческая жизнь важнее!"
Происшествия
18 марта 2021 г. 16:13
МВД Азербайджана: Выпил, забудь про вождение!

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям.

Как передает Report, в связи с этим МВД поделилось публикацией в соцсетях.

В обращении говорится:

"К сведению водителей!

Если вы выпили спиртные напитки, ни в коем случае не управляйте автомобилем. Даже малое количество спиртных напитков может превратить вашу радость в горе. Не забывайте, садясь за руль выпившим, вы угрожаете своей жизни и жизни других. Вместо того, чтобы потом сожалеть всю жизнь, постарайтесь избежать этой ошибки.

Выпил, забудь про вождение, доверься трезвому, человеческая жизнь важнее!".

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Версия на азербайджанском языке DİN: İçkilisənsə, sükanı unut!

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