МВД Азербайджана поздравило полицейских Турции

Полиция Турции достойно служит своему народу и государству

Министерство внутренних дел Азербайджана поздравило сотрудников турецкой полиции в связи с 176-й годовщиной создания полиции Турции.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Сегодня полиция Турции достойно служит своему народу и государству, бдительно стоит на страже безопасности граждан, ведет бескомпромиссную борьбу с преступностью. Мы радуемся всем достижениям турецкой полиции, как своим успехам. В этот знаменательный день мы выражаем наилучшие пожелания каждому сотруднику полиции Турции, желаем братскому народу Турции мира и благополучия".