О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД Азербайджана поздравило полицейских Турции

МВД Азербайджана поздравило полицейских Турции Полиция Турции достойно служит своему народу и государству
Происшествия
10 апреля 2021 г. 11:44
МВД Азербайджана поздравило полицейских Турции

Министерство внутренних дел Азербайджана поздравило сотрудников турецкой полиции в связи с 176-й годовщиной создания полиции Турции.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Сегодня полиция Турции достойно служит своему народу и государству, бдительно стоит на страже безопасности граждан, ведет бескомпромиссную борьбу с преступностью. Мы радуемся всем достижениям турецкой полиции, как своим успехам. В этот знаменательный день мы выражаем наилучшие пожелания каждому сотруднику полиции Турции, желаем братскому народу Турции мира и благополучия".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan DİN Türkiyə polisini təbrik etdi

Новости партнеров

Самое читаемое

Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
8 апреля 2021 г. 12:08
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
3 апреля 2021 г. 14:36
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
4 апреля 2021 г. 15:20
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
6 апреля 2021 г. 15:54
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.
8 апреля 2021 г. 18:54
BBC Україна: Чьи Искандеры обстреливали Карабах?
BBC Україна: "Чьи "Искандеры" обстреливали Карабах?"
4 апреля 2021 г. 14:32
Коротченко: В отношениях России и Азербайджана нет абсолютно никаких проблем
Коротченко: В отношениях России и Азербайджана нет абсолютно никаких проблем
4 апреля 2021 г. 16:41
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
6 апреля 2021 г. 11:42
Ереван ударил «Искандерами» по Шуше после освобождения города
Ереван ударил «Искандерами» по Шуше после освобождения города
3 апреля 2021 г. 19:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi