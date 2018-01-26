МВД Азербайджана: Около 12 кг наркотиков изъято из незаконного оборота накануне

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел продолжают решительные действия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий 25 января были изъяты наркотические вещества общим весом около 12 кг, в том числе свыше 2 кг героина, более 8,5 кг опиума и около 1,3 кг марихуаны.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками 27-го отделения полиции Ясамальского РУП, у жителя Баку, ранее судимого Агакерима Ахундова было изъято свыше 1 кг 671 г героина. В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками Билясуварского РОП, был проведен обыск в автомобиле “ВАЗ-2106”, управляемом Нуридом Ахмедовым. Из автомобиля было изъято 8 кг 520 г терьяка, принадлежащего водителю и его пассажиру, ранее судимому Зауру Мамедову. Благодаря действиям сотрудников Губинского РОП у жителя села Зардаби Ядигяра Ализаде был изъят 321 г героина, сотрудниками Мингячевирского городского отделения полиции было изъято 453 г марихуаны у жителя Баку, ранее судимого Вургуна Абдулова, в результате оперативных мероприятий сотрудников Закатальского РОП у жителя поселка Алиабад Эльгюджа Агамамедова было изъято 21,9 г марихуаны, а при обыске в его доме – еще 435 г марихуаны. Выявленные у задержанных материальные улики были переданы следствию. По фактам возбуждены уголовные дела.