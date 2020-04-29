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Минтруда об операции СГБ в Биласуваре

Минтруда об операции СГБ в Биласуваре

Мубариз Мустафаев, задержанный в ходе проведенной Службой государственной безопасности операции, не является сотрудником Службы занятости.

Как передает Report, об этом сказал глава отдела по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

По словам представителя министерства, М.Мустафаев за допущенные в работе серьезные недочеты некоторое время назад был снят с должности директора Центра занятости Биласуварского района.

Отметим, что сайт Qafqazinfo.az написал о том, что СГБ провела операцию в Биласуваре и произвела арест ряда лиц, в том числе главы районной ИВ Махира Гулиева.

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