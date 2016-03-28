В Баку перевозивший школьников микроавтобус попал в аварию

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Микроавтобус, перевозивший школьников, попал в аварию на шоссе Забрат-Кюрдаханы.

Как сообщили Report в приемном отделении 3-й городской клинической больницы, сюда были доставлены 10 школьников с различными травмами. Им оказали медицинскую помощь, после чего все дети были выписаны домой. "Среди детей тяжело раненых не было. После обследования они были выписаны домой. Дети были в возрасте 10-12 лет. Переломов или других серьезных травм не было", - отметили в больнице.