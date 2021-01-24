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МИД о доставке тела погибшего моряка на родину

МИД о доставке тела погибшего моряка на родину Тело гражданина Азербайджана, Фармана Исмайлова 1976 года рождения, убитого в результате нападения морских пиратов на турецкое судно, скоро доставят в порт Джентиль в Габоне
Происшествия
24 января 2021 г. 15:22
МИД о доставке тела погибшего моряка на родину

Тело гражданина Азербайджана, Фармана Исмайлова 1976 года рождения, убитого в результате нападения морских пиратов на турецкое судно, скоро доставят в порт Джентиль в Габоне.

Как передает Report, об этом заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о доставке тела Фармана Исмайлова на родину.

"На основе взаимной координации с турецкой стороной будут приняты соответствующие меры для доставки тела на родину. При посредничестве посольства Турции в Габоне его отправят в столицу Либревиль. Затем планируется первым рейсом Турецких авиалиний 26 января отправить тело через Турцию в Азербайджан", - сказала Лейла Абдуллаева.

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