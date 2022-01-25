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Мехрибан Алиева поздравила Фатму Саттарову со 100-летним юбилеем

Мехрибан Алиева поздравила Фатму Саттарову со 100-летним юбилеем Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана, ветерана Второй мировой войны Фатму Саттарову со 100-летним юбилеем.
Происшествия
25 января 2022 г. 11:58
Мехрибан Алиева поздравила Фатму Саттарову со 100-летним юбилеем
Первый вице-президент Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана, ветерана Второй мировой войны Фатму Саттарову со 100-летним юбилеем.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Дорогая Фатма ханым!
От всей души поздравляю Вас со 100-летним юбилеем! Примите мои самые добрые пожелания! Ваша яркая личность и Ваш жизненный путь вызывают восхищение! Мы Вас очень любим, мы гордимся Вами! Да ниспошлет Вам Великий Аллах еще много лет жизни, наполненной нескончаемой энергией, бодростью и оптимизмом. В этот знаменательный день желаю Вам и Вашим родным крепкого здоровья, света, добра и счастья!

С глубоким уважением, Мехрибан".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Fatma Səttarovanı 100 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib

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