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МЧС: В Ходжавенде, Физули и Джебраиле сгорели кустарники и пастбища на площади 7790 га

МЧС: В Ходжавенде, Физули и Джебраиле сгорели кустарники и пастбища на площади 7790 га Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) распространило информацию в связи с пожарами на территории Ходжавендского и Физулинского районов, в направлении Джабраильского района.
Происшествия
25 июля 2022 г. 13:44
МЧС: В Ходжавенде, Физули и Джебраиле сгорели кустарники и пастбища на площади 7790 га

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) распространило информацию в связи с пожарами на территории Ходжавендского и Физулинского районов, в направлении Джабраильского района.

Как сообщили Report в МЧС, на прошлой неделе в Ходжавендском и Физулинском районах и в направлении Джебраильского района произошли пожары на территориях со сложным рельефом и минной опасностью.

Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами МЧС, возгорания были потушены, удалось предотвратить распространение пожаров на более обширную территорию, защитить от огня линии коммуникаций.

"Согласно данным, представленным Azercosmos, подведомственным Министерству цифрового развития и транспорта, в результате пожаров сгорели кустарники и пастбища на площади 7790 гектаров", - отметили в МЧС.

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Версия на азербайджанском языке FHN: "Xocavənd, Füzuli və Cəbrayılda 7790 hektar sahədə kol-kos və otlaq ərazilər yanıb"

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