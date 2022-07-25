МЧС: В Ходжавенде, Физули и Джебраиле сгорели кустарники и пастбища на площади 7790 га

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) распространило информацию в связи с пожарами на территории Ходжавендского и Физулинского районов, в направлении Джабраильского района.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) распространило информацию в связи с пожарами на территории Ходжавендского и Физулинского районов, в направлении Джабраильского района.

Как сообщили Report в МЧС, на прошлой неделе в Ходжавендском и Физулинском районах и в направлении Джебраильского района произошли пожары на территориях со сложным рельефом и минной опасностью.

Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами МЧС, возгорания были потушены, удалось предотвратить распространение пожаров на более обширную территорию, защитить от огня линии коммуникаций.

"Согласно данным, представленным Azercosmos, подведомственным Министерству цифрового развития и транспорта, в результате пожаров сгорели кустарники и пастбища на площади 7790 гектаров", - отметили в МЧС.