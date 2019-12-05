Маклер обвиняется в убийстве клиента по неосторожности

Возбуждено уголовное дело по факту трагической гибели 25-летнего юноши в Губе.

Как сообщает Report, инцидент произошел 25 мая текущего года на ул. Хагани.

Так, житель Баку Рамиз Керимли 1994 г.р. 23 мая на три дня арендовал у маклера Гамида Мирзабекова съемную квартиру, принадлежащую Акраму Алимирзаеву. 25 мая во время купания Р.Керимли умер от удара током из-за неполадок в электропроводке водонагревателя, находящегося в ванной комнате съемной квартиры.

Расследование установило, что между А.Алимирзаевым и маклером Г.Мирзабековым существовала устная договоренность, согласно которой Г.Мирзабеков взял на себя все вопросы по сдаче квартиры в аренду.

По данному факту в прокуратуре Губинского района 4 декабря возбудили уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности) УК АР.