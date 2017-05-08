Лицо, арестованное сотрудниками ликвидированного МНБ, освобождено в зале суда

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Рахмана Мусаева 1980 г.р., обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной системе и ряде других преступлений.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде был зачитан приговор.

По приговору суда Р.Мусаев получил условное наказание. Он был освобожден в зале суда.

Отметим, что Р.Мусаев был обвинен по ст. 271 (незаконный доступ к компьютерной системе) УК и нескольких других статьях.

Он был арестован сотрудниками ликвидированного МНБ 1 год 8 месяцев назад. Затем Р.Мусаев содержался в изоляторе МНБ.

После задержания Р.Мусаева его следствие было проведено группой во главе с бывшим начальником Главного следственного управления МНБ, генерал-майором Мовламом Шихалиевым.

Согласно обвинению, у Р.Мусаева был денежный счет в Azəriqazbank. Он занимался предпринимательством вместе с иностранным гражданином. Пригласив Р.Мустафаева в МНБ, у него потребовали ответа на вопрос о том, откуда им были заработаны деньги и откуда были взяты находившиеся на банковском счету средства. После этого в его отношении были выдвинуты обвинения по нескольким статьям.

Напомним, что в деле "МНБ" Р.Мусаев и его семья упоминались как пострадавшие.