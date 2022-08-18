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Лесные пожары возле "Галаалты" потушены

Лесные пожары возле "Галаалты" потушены Пожар, возникший в лесистой местности возле центра отдыха “Галаалты”, расположенного в Шабранском районе Азербайджана, потушен.
Происшествия
18 августа 2022 г. 14:04
Лесные пожары возле Галаалты потушены

Пожар, возникший в лесистой местности возле центра отдыха “Галаалты”, расположенного в Шабранском районе Азербайджана, потушен.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сегодня утром замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев провел оперативное совещание в центре отдыха “Галаалты” в связи с возникшими пожарами. В совещании приняли участие ответственные лица соответствующих структур МЧС, главы Исполнительной власти Сиязанского и Шабранского районов, руководители правоохранительных органов указанных районов.

В то же время Э.Мирзоев встретился с гражданами, отдыхающими в ”Галаалты". Он отметил, что были приняты соответствующие необходимые меры в связи с предотвращением пожарной опасности, и что на данный момент никакой угрозы нет.

В борьбе с пожарами в этом регионе задействованы 600 человек личного состава, около 80 единиц техники, два вертолета и один самолет-амфибия БЕ 200 ЧС.

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Версия на английском языке Forest fires near Galaalti extinguished
Версия на азербайджанском языке “Qalaaltı” yaxınlığındakı meşə yanğınları söndürülüb - YENİLƏNİB

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