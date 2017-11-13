Красный Полумесяц: около 70 тысяч иранцев остались без жилья

Bakı. 13 noyabr. REPORT.AZ/ Порядка 70 тысяч жителей Ирана лишились крова в результате мощного землетрясения и срочно нуждаются во временном жилье.

Как передает Report со ссылкой на РИА Носости, об этом сообщил источник в иранском Красном Полумесяце.

"На настоящий момент порядка 70 тысяч человек нуждаются во временном жилье из-за землетрясения в западных районах страны, но эта цифра может вырасти", — сказал собеседник агентства.

По сообщению иранского телевидения, президент Ирана Хасан Роухани уже поручил министерству внутренних дел принять срочные меры, чтобы обеспечить жителей пострадавших районов всей необходимой помощью.