Известная спортсменка, из дома которой была совершена кража, дала показания в суде

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжились слушания по уголовному делу в отношении Ниджата Исрафилова и Наргиз Фараджевой, обвиняемых в совершении кражи из дома известной спортсменки Фариды Азизовой.

Как сообщает Report, гособвинитель зачитал обвинительный акт на заседании суда под председательством судьи Азада Маджадова.

Н.Фараджева частично признала свою вину, а Н.Исрафилов полностью признал себя виновным.

Н.Исрафилов заявил, что совершил преступление d jlbyjxre, а Н.Фараджева не знала о краже:

"У меня были близкие отношения с Наргиз. Она говорила, что вхожа в дом Фариды. Ночью я тайно выкрал у Наргиз ключи от дома Фариды. На воровство я пошел вместе с Акшином. Он долго жил в России, и только приехал в Азербайджан. Я предложил ему совершить кражу, и он согласился. Вместе мы направились в дом Фариды. Украденный из ее дома сейф мы вскрыли в Гяндже. В сейфе было 40 тысяч. Деньги мы поделили пополам. Я заплатил из тех денег 9 тысяч и незаконным путем переправился в Иран, а оттуда в Турцию. За неимением документов я был депортирован из Турции, а после задержан в Азербайджане".

В суде стало известно, что соучастник преступления – Акшин был объявлен в розыск.

Затем показания дала потерпевшая Фарида Азизова. Она заявила, что ранее знала обвиняемого и не верит в показания подсудимых: "Ниджат был в другой моей квартире, а в доме, где было совершено ограбление, он не бывал. Правда, Ниджат выгораживает ее, но я не верю в то, что он совершил кражу. В то время я находилась в Украине. В доме были животные, поэтому я оставила ключи Наргиз. Код от сейфа знала даже сестра Наргиз - Ягут".

Очередное заседание суда назначено на 15 августа.