Из Украины депортированы азербайджанцы, нарушившие правила карантина

Причиной депортации стало повторное нарушение общественного порядка

Из Ивано-Франковской области Украины депортированы 2 гражданина Азербайджана.

По данным Европейского бюро Report, 36-летний Хусиев Хусу Керим оглу и 30-летний Азизли Рашад Гулу оглу были выдворены из страны решением местного суда.

Причиной депортации стало повторное нарушение общественного порядка, нарушение правил карантина в связи с пандемией коронавируса и сопротивление полиции.

Отметим, что в Украине до сих пор было выявлено 722 679 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 339 378 человек вылечились, 12 213 скончались. В настоящее время в стране насчитывается 371 088 пациентов с коронавирусом. В Украине ожидается ужесточение карантинных мер и применение их в декабрьские праздники.