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Из Украины депортированы азербайджанцы, нарушившие правила карантина

Из Украины депортированы азербайджанцы, нарушившие правила карантина Причиной депортации стало повторное нарушение общественного порядка
Происшествия
30 ноября 2020 г. 12:09
Из Украины депортированы азербайджанцы, нарушившие правила карантина

Из Ивано-Франковской области Украины депортированы 2 гражданина Азербайджана.

По данным Европейского бюро Report, 36-летний Хусиев Хусу Керим оглу и 30-летний Азизли Рашад Гулу оглу были выдворены из страны решением местного суда.

Причиной депортации стало повторное нарушение общественного порядка, нарушение правил карантина в связи с пандемией коронавируса и сопротивление полиции.

Отметим, что в Украине до сих пор было выявлено 722 679 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 339 378 человек вылечились, 12 213 скончались. В настоящее время в стране насчитывается 371 088 пациентов с коронавирусом. В Украине ожидается ужесточение карантинных мер и применение их в декабрьские праздники.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada karantin qaydalarını pozan azərbaycanlılar deportasiya olunub

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