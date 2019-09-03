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Из России экстрадировали скрывавшегося от правосудия гражданина Азербайджана

Из России экстрадировали скрывавшегося от правосудия азербайджанца
В Азербайджане Х.Заманов привлекался к ответственности за злоупотребление служебным положением, мошенничество и подстрекательство к даче взятки

Генеральная прокуратура России одобрила запрос Азербайджана о выдаче азербайджанца Х.Заманова, его этапировали на родину, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что Х.Заманов, скрывавшийся от уголовной ответственности в России, был задержан правоохранительным органами в Сургуте.

В Азербайджане он привлекался к ответственности за злоупотребление служебным положением, мошенничество и подстрекательство к даче взятки.

В России Х. Заманов скрывался с мая 2018 года. 

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