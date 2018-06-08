Инам Керимов: Перед министерством сельского хозяйства поставлены три главные задачи

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "Аграрная сфера вступила на новый этап развития, социально-экономические показатели в данной сфере выросли".

Как сообщает Report, об этом на общем собрании НАНА сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Он отметил, что сфера сельского хозяйства играет очень важную роль в решении проблем страны, особенно в занятости проживающих в регионах людей:

"Основные задачи – обеспечение граждан качественными сельскохозяйственными продуктами, предотвращение потока валюты из страны. Перед министерством поставлена еще одна задача - придерживаться трех основных принципов: поддерживать сельчан и фермеров, достичь правильного управления в сельском хозяйстве и внедрять инновации".

Министр добавил, что министерство развивает свою деятельность по нескольким основным направлениям:

"Усовершенствование Азербайджанского государственного аграрного университета и изучение международного опыта – это основные направления. Мобилизацией научных ресурсов в аграрной сфере можно добиться решения проблем. Сегодня сектор сельского хозяйства и фермеры связывают с нами ожидания".