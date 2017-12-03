Ильхам Алиев поздравил Фарида Гаибова с назначением на пост президента Европейского гимнастического союза

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана, глава Национального Олимпийского Комитета Ильхам Алиев и первый вице-президент, президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева направили поздравительное письмо президенту Европейского гимнастического союза Фариду Гаибову.

Как передает Report, в письме говорится:

Сердечно поздравляем вас по случаю избрания на пост президента Европейского гимнастического союза, желаем вам успехов на этом посту.

Впервые представитель Азербайджана возглавит европейскую спортивную федерацию. Это свидетельство высокой оценки Европейской гимнастической семьей стремительного развития этого вида спорта в последние годы в Азербайджане. Проведение в Азербайджане на высоком уровне чемпионатов мира и Европы по гимнастике, создание в нашей стране Национальной гимнастической арены, отвечающей самым высоким стандартам, и секций гимнастики в регионах по праву высоко оценено Европейским гимнастическим союзом.

Ваша деятельность в качестве вице-президента Европейского гимнастического союза также сыграла большую роль в вашем избрании на этот пост.

Еще раз поздравляем вас, желаем вам успехов.