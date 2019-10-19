ГУПГБ: Задержаны 60 человек, включая организаторов и активных участников незаконной акции

Главное управление полиции города Баку распространило информацию в связи попыткой проведения незаконной акции в столице.

Как говорится в поступившей в Report информации, члены структуры, именующей себя Национальным советом демократических сил, обратились в Исполнительную власть города Баку для проведения 19 октября митинга на одной из территорий столицы.

Обращение было рассмотрено и была предложена учебная база спортклуба "Нефтчи" в поселке Локбатан Гарадагского района. Несмотря на это, организаторы акции 19 октября, начиная с 15:00 попытались пройти с различных направлений на площадь перед станцией метро "28 Мая" вместе с отдельными группами общей численностью 220 человек.

Принятыми мерами было предотвращено распространение незаконных действий, задержаны 60 человек, включая организаторов и активных участников незаконной акции.

В отношении 18 из них собранные материалы будут переданы в суды для принятия соответствующих мер, у 42 из них были взяты объяснительные, их предупредили о недопустимости незаконных действий и отпустили.