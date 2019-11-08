Глава сейсмослужбы: Сильное землетрясение в Иране не опасно для Азербайджана

"Сильное землетрясение, произошедшее в провинции Восточный Азербайджан в Иране, ничем не опасно для Азербайджана".

Об этом Report сказал гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

По его словам, землетрясение в Иране на приграничных с Азербайджаном территориях ощущалось до 4 баллов: "Эпицентр землетрясения находился в 115 км от самой близкой нашей станции. Магнитуда землетрясения составила 6, что можно считать сильным подземным толчком и может встряхнуть близкие территории. Однако это ничем не опасно для Азербайджана".

Отметим, что 8 ноября в районе 02:47 в иранской провинции Восточный Азербайджан в результате сильного землетрясения погибли пять, пострадали 320 человек. Эпицентр землетрясения находился в 156 км юно-восточнее Тебриза. Очаг землетрясения находился на глубине 62 км. В приграничных азербайджанских районах, Астаре, Лянкяране, Лерике, Горадизе, Масаллы, Ордубаде, Джульфе, Бейлагане, Горадизе ощущалось до 4-3 баллов.