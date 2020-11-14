Глава ИВ и начальник полиции приняли участие в рейде

Руководство района также поинтересовалось, достаточно ли в аптеках медицинских масок, спирта и перчаток

В Агстафе продолжаются комплексные мероприятия, направленные на предотвращение еще большего распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщает Report, при участии главы Исполнительной власти Агстафинского района Сеймура Оруджева и начальника районного отдела полиции полковника-лейтенанта полиции Вугара Халилова был совершен очередной рейд.

С.Оруджев и В.Халилов посетили крупные магазины, действующие в районе, на месте ознакомились с уровнем соблюдения требований карантинного режима в указанных местах. Руководство района также поинтересовалось, достаточно ли в аптеках медицинских масок, спирта и перчаток.

В ходе рейда гражданам, ожидающим перед банками и банкоматами, напомнили о важности соблюдения мер социальной дистанции в очередях. Также была проведена беседа с водителями и пассажирами общественного транспорта и подчеркнута необходимость использования медицинской маски.