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Глава ИВ и начальник полиции приняли участие в рейде

Глава ИВ и начальник полиции приняли участие в рейде Руководство района также поинтересовалось, достаточно ли в аптеках медицинских масок, спирта и перчаток
Происшествия
14 ноября 2020 г. 15:02
Глава ИВ и начальник полиции приняли участие в рейде

В Агстафе продолжаются комплексные мероприятия, направленные на предотвращение еще большего распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщает Report, при участии главы Исполнительной власти Агстафинского района Сеймура Оруджева и начальника районного отдела полиции полковника-лейтенанта полиции Вугара Халилова был совершен очередной рейд.

С.Оруджев и В.Халилов посетили крупные магазины, действующие в районе, на месте ознакомились с уровнем соблюдения требований карантинного режима в указанных местах. Руководство района также поинтересовалось, достаточно ли в аптеках медицинских масок, спирта и перчаток.

В ходе рейда гражданам, ожидающим перед банками и банкоматами, напомнили о важности соблюдения мер социальной дистанции в очередях. Также была проведена беседа с водителями и пассажирами общественного транспорта и подчеркнута необходимость использования медицинской маски.

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Версия на азербайджанском языке İcra başçısı və polis rəisi reyddə iştirak etdi

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