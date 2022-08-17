Генпрокуратура: Проводится расследование по факту распространения интимных кадров сотрудников МЧС

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с появившимися в соцсетях интимными кадрами с участием сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с появившимися в соцсетях интимными кадрами с участием сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, на страницах ряда СМИ и социальных сетей появились интимные видео- и фотокадры ряда сотрудников МЧС:

"По указанным и другим аналогичным фактам Генеральная прокуратура начала расследование в соответствии с требованием законодательства и проводит необходимые процессуальные действия, направив запросы в уполномоченные государственные учреждения".