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Генпрокуратура: Проводится расследование по факту распространения интимных кадров сотрудников МЧС

Генпрокуратура: Проводится расследование по факту распространения интимных кадров сотрудников МЧС Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с появившимися в соцсетях интимными кадрами с участием сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Происшествия
17 августа 2022 г. 10:44
Генпрокуратура: Проводится расследование по факту распространения интимных кадров сотрудников МЧС

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с появившимися в соцсетях интимными кадрами с участием сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, на страницах ряда СМИ и социальных сетей появились интимные видео- и фотокадры ряда сотрудников МЧС:

"По указанным и другим аналогичным фактам Генеральная прокуратура начала расследование в соответствии с требованием законодательства и проводит необходимые процессуальные действия, направив запросы в уполномоченные государственные учреждения".

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "FHN əməkdaşlarının intim videolarının yayılması ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb"

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