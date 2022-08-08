Генпрокуратура предупредила пользователей соцсетей

Пользователям соцсетей сделано предупреждение.

Пользователям соцсетей сделано предупреждение.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что в связи с обстрелами в последние дни позиций Азербайджанской армии из оружия различного калибра со стороны членов незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, принимаются адекватные ответные меры: "В целом азербайджанские СМИ относятся к происходящему терпеливо, учитывают важность и щепетильность вопроса, организуют деятельность на основе требований соответствующего законодательства. Вместе с тем, в ряде случаев со стороны пользователей социальных сетей наблюдаются попытки бросить тень на меры, основанные на принципе закона и справедливости, выступить против военных операций в ответ на угрозы жизни азербайджанских солдат, распространять ложную информацию, делиться фейковыми или старыми кадрами, необоснованно актуализируя их. С сожалением следует отметить, что эти лишенные добрых намерений попытки прикрываются свободой информации, историческими цитатами, вырванными из контекста, и ложными пацифистскими взглядами.

Согласно информации, поступившей в генеральную прокуратуру Азербайджана, в прокуратуру были приглашены жители Баку Рустам Исмаилбейли, Фарид Гусейнов, житель Геранбойского района Эльмар Мамедов и жительница Мингячевира Гюлай Эйвазова, совершившие вышеуказанные действия, до их сведения были доведены требования закона.

Распространение ложной информации, создающей угрозу массового нарушения общественной безопасности и общественно опасных последствий, недопустимо в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации".

Согласно закону АР "О национальной безопасности", шаги, направленные на ослабление обороноспособности страны, считаются угрозой для нашего государства, и любые действия, способствующие этому, должны быть своевременно предотвращены.

Учитывая вышесказанное, в ходе беседы с указанными лицами им были разъяснены общественно опасные последствия их действий и в соответствии со статьей 22 закона АР "О прокуратуре" объявлено предупреждение, являющееся актом прокурорского реагирования.