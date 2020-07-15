Генпрокуратура и МВД распространили сообщение в связи с прошедшим шествием

Шествие 14 июля в Баку, еще раз продемонстрировало полную поддержку азербайджанского народа своему государству, Армии и Верховному главнокомандующему

"Как известно, 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки, артиллерийские установки совершили военную провокацию на Товузском направлении азербайджано-армянской границы, обстреляли наши позиции, а также мирное население и гражданские объекты.

Героические офицеры и солдаты Азербайджанской Армии решительно пресекли эту провокацию, ответным огнем были уничтожены опорные пункты противника, огневые точки, глубоко эшелонированная оборона противника, большое количество боевой техники и живой силы. В настоящее время оперативная обстановка на территории, где происходят бои, находятся под полным контролем Вооруженных сил Азербайджана".

Об этом говорится в поступившем в Report совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

"Перед этой военной провокацией Армении азербайджанский народ еще раз продемонстрировал единство, твердую волю и непримиримую позицию против врага, наши герои-шехиды были похоронены при участии большого числа людей, в различных городах и районах нашей страны прошли шествия в поддержку Вооруженных сил Азербайджана.

Шествие и собрание, состоявшееся 14 июля в Баку, еще раз продемонстрировали полную поддержку азербайджанского народа своему государству, Армии и Верховному главнокомандующему. Агрессорская Армения должна понять, что терпение азербайджанского народа не безгранично, и народ никогда не смирится с оккупацией своих территорий. Как заявил Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, кровь погибших военнослужащих не осталась неотомщенной, мы всегда отомстим за них.

К сожалению, в ходе этой акции, проходившей в мирном и патриотическом духе, группа провокаторов грубо нарушила общественный порядок, применила силу и оказала сопротивление сотрудникам полиции, обеспечивающих безопасность, в результате чего несколько сотрудников полиции получили различные телесные повреждения, служебным автомобилям нанесен серьезный ущерб.

Из-за игнорирования неоднократных предупреждений сотрудников полиции были приняты оперативные меры для предотвращения дальнейшего обострения ситуации, общественный порядок был восстановлен.

По факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики и Министерство внутренних дел особо отмечают недопустимость нарушения общественного порядка в период, когда идут тяжелые бои на линии соприкосновения войск. Кроме того, напоминая, что проведение массовых собраний в городах и районах в период борьбы с пандемией COVID-19, может привести к тяжелым последствиям, призываем граждан соблюдать спокойствие, чтить память наших шехидов с учетом требований действующих карантинных правил", - говорится в сообщении.