О нас
Report Georgia

Генпрокуратура и МВД распространили сообщение в связи с прошедшим шествием

Генпрокуратура и МВД распространили сообщение в связи с прошедшим шествием Шествие 14 июля в Баку, еще раз продемонстрировало полную поддержку азербайджанского народа своему государству, Армии и Верховному главнокомандующему
Происшествия
15 июля 2020 г. 15:42
Генпрокуратура и МВД распространили сообщение в связи с прошедшим шествием

"Как известно, 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки, артиллерийские установки совершили военную провокацию на Товузском направлении азербайджано-армянской границы, обстреляли наши позиции, а также мирное население и гражданские объекты.

Героические офицеры и солдаты Азербайджанской Армии решительно пресекли эту провокацию, ответным огнем были уничтожены опорные пункты противника, огневые точки, глубоко эшелонированная оборона противника, большое количество боевой техники и живой силы. В настоящее время оперативная обстановка на территории, где происходят бои, находятся под полным контролем Вооруженных сил Азербайджана".

Об этом говорится в поступившем в Report совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

"Перед этой военной провокацией Армении азербайджанский народ еще раз продемонстрировал единство, твердую волю и непримиримую позицию против врага, наши герои-шехиды были похоронены при участии большого числа людей, в различных городах и районах нашей страны прошли шествия в поддержку Вооруженных сил Азербайджана.

Шествие и собрание, состоявшееся 14 июля в Баку, еще раз продемонстрировали полную поддержку азербайджанского народа своему государству, Армии и Верховному главнокомандующему. Агрессорская Армения должна понять, что терпение азербайджанского народа не безгранично, и народ никогда не смирится с оккупацией своих территорий. Как заявил Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, кровь погибших военнослужащих не осталась неотомщенной, мы всегда отомстим за них.

К сожалению, в ходе этой акции, проходившей в мирном и патриотическом духе, группа провокаторов грубо нарушила общественный порядок, применила силу и оказала сопротивление сотрудникам полиции, обеспечивающих безопасность, в результате чего несколько сотрудников полиции получили различные телесные повреждения, служебным автомобилям нанесен серьезный ущерб.

Из-за игнорирования неоднократных предупреждений сотрудников полиции были приняты оперативные меры для предотвращения дальнейшего обострения ситуации, общественный порядок был восстановлен.

По факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики и Министерство внутренних дел особо отмечают недопустимость нарушения общественного порядка в период, когда идут тяжелые бои на линии соприкосновения войск. Кроме того, напоминая, что проведение массовых собраний в городах и районах в период борьбы с пандемией COVID-19, может привести к тяжелым последствиям, призываем граждан соблюдать спокойствие, чтить память наших шехидов с учетом требований действующих карантинных правил", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq və DİN-in ötən gecəki aksiya ilə bağlı rəsmi məlumatı

Новости партнеров

Другие новости из категории

МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 043 нарушителей карантина
МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 043 нарушителей карантина
15 июля 2020 г. 13:44
В Физули обнаружена часть противотанковой ракеты
В Физули обнаружена часть противотанковой ракеты
15 июля 2020 г. 04:33
В Губе задержаны 25 нарушителей карантинного режима
ФотоВ Губе задержаны 25 нарушителей карантинного режима
14 июля 2020 г. 12:34
МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 310 нарушителей карантина
МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 310 нарушителей карантина
14 июля 2020 г. 11:36
Сильный ветер и проливные дожди создали проблемы в Гекчае
Сильный ветер и проливные дожди создали проблемы в Гекчае
14 июля 2020 г. 05:43
МЧС продолжает работы по откачке воды в Шамкире
МЧС продолжает работы по откачке воды в Шамкире
14 июля 2020 г. 01:39
Тяжелое ДТП в Нафталане, есть жертвы 
Тяжелое ДТП в Нафталане, есть жертвы 
14 июля 2020 г. 00:47
Закрыта дорога Губа-Хыналыг 
ФотоЗакрыта дорога Губа-Хыналыг 
13 июля 2020 г. 21:12
МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 898 нарушителей карантина
МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 898 нарушителей карантина
13 июля 2020 г. 17:09
В Азербайджане скончалась мать и супруга экс-министра
В Азербайджане скончалась мать и супруга экс-министра
12 июля 2020 г. 21:46

Последние новости

16:40
В Азербайджане выявлено 559 новых случаев заражения коронавирусом Здравоохранение
16:36
Годовая инфляция в Азербайджане вновь поднялась до 3% Финансы
16:33
Азербайджан увеличил экспорт газа более чем на 22% Энергетика
16:33
Названа численность населения Азербайджана Социальная защита
16:31
ФотоВидеоУничтожен полевой пункт управления подразделения ВС Армении Нагорно-карабахский конфликт
16:29
Посол Франции вызван в МИД Азербайджана Внешняя политика
16:29
Экономика Азербайджана сократилась на 2,7% Финансы
16:27
ФотоВидеоМинобороны: Военно-транспортное средство противника уничтожено точным огнем – ВИДЕО Нагорно-карабахский конфликт
16:23
SOCAR обнародовала показатели добычи во II квартале Энергетика
16:21
SOCAR переработал 1,5 млн тонн нефти Энергетика
16:04
Возбуждено уголовное дело по факту обстрела армянами гражданского населения в Газахе Происшествия
16:00
ВидеоАзербайджанские хакеры взломали один из самых популярных армянских сайтов Нагорно-карабахский конфликт
15:59
Министерство предупредило о кибератаках в соцсетях ИКТ
15:58
Саудовская Аравия поддержала территориальную целостность Азербайджана Внешняя политика
15:42
Генпрокуратура и МВД распространили сообщение в связи с прошедшим шествием Происшествия
Вся новостная лента