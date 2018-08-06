Генпрокуратура: Арестованы лица, занимавшиеся незаконной предпринимательской деятельностью

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева проводятся важные работы на пути решения экологических проблем, в области охраны окружающей среды, восстановления экологического равновесия, организации национальных парков и экологической сети.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено о продолжении серьезных мероприятий в отношении физических и юридических лиц, допустивших экологические правонарушения, путем их выявления осуществляющими охрану окружающей среды структурами министерства экологии и природных ресурсов: "Как сообщалось ранее, в результате проведенного сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов мониторинга в карьерах в песчаных и гравийных месторождениях в различных регионах республики были выявлены недочеты, в частности грубое нарушение некоторыми госорганами и предпринимательскими субъектами правил и условий лицензирования, правил, установленных законодательством в области охраны верхнего слоя земли, и в особенности русел рек".

На основе материалов, собранных в связи с правонарушениями, выявленными в деятельности 96-ти принадлежащих юридическим и физическим лицам песчаных и гравийных карьеров, было возбуждено 8 уголовных дел по ст. 192, 247, 308 УК, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре ведется следствие. Решением суда в отношении обвиняемых лиц избрана крайняя мера пресечения - арест.

Было установлено, что в результате незаконной предпринимательской деятельности государству и природе в общей сложности был нанесен ущерб на сумму 2,7 млн манатов, а также установлены случаи уклонения от налога на сумму 182 тыс. манатов.