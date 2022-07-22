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Генпрокуратура: 23 человека задержаны с поличным на месте преступления

Генпрокуратура: 23 человека задержаны с поличным на месте преступления За первое полугодие 2022 года оперативными органами Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Азербайджана заведено 96 уголовных дел, проведены 22 оперативных мероприятия, в ходе которых с поличным задержаны 23 человека, совер
Происшествия
22 июля 2022 г. 14:39
Генпрокуратура: 23 человека задержаны с поличным на месте преступления

За первое полугодие 2022 года оперативными органами Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Азербайджана заведено 96 уголовных дел, проведены 22 оперативных мероприятия, в ходе которых с поличным задержаны 23 человека, совершивших коррупционные преступления, задержаны 6 лиц, находившихся в розыске.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

За первое полугодие 2022 года по 63 из 2 339 обращений, поступивших на "горячую линию - 161" Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, заведены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "23 şəxs cinayət başında yaxalanıb"

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