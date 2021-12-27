ГДП: Отделы техосмотра будут работать в праздничные дни

Несмотря на то, что 31 декабря - 4 января являются нерабочими днями в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, в этот период сотрудники полиции Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) будут нести службу в усиленном

Несмотря на то, что 31 декабря - 4 января являются нерабочими днями в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, в этот период сотрудники полиции Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) будут нести службу в усиленном режиме.

Об этом Report сообщил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел, полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.

Он отметил, что с учетом того, что в праздничные дни у граждан больше свободного времени, в нерабочие дни с 09:00 до 18:00 будут работать Центр технического осмотра транспортных средств на территории Сабунчинского района столицы, Центр технического осмотра в Гарадагском районе (рядом с ТЦ Садарак), а также регистрационно-экзаменационное управление ГУГДП, а также региональные регистрационно-экзаменационные отделы и отделы технического осмотра в других районах республики.