Фирад Алиев: В прошлом месяце в армии не зафиксировано случаев доведения до самоубийства

В январе в армии не зарегистрировано случаев доведения до самоубийства.

В январе в армии не зарегистрировано случаев доведения до самоубийства.

Об этом сказал Report старший помощник военного прокурора - глава пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана, главный советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, в результате взаимодействия между органами Военной прокуратуры, Министерством обороны, Государственной пограничной службой, Внутренними войсками и другими военными структурами, число зарегистрированных преступлений в январе в годовом сравнении снизилось на 33,8%.

"Кроме того, преступления против военной службы сократились на 18,5%, преступления невоенного характера – на 44,9%, случаи уклонения от военной службы – на 45,2%, самовольного оставления воинской части или места службы – на 35,3%, уклонения от исполнения обязанностей военной службы – на 85,7%, преступления против собственности - на 22,7%", - сказал Алиев.