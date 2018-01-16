Фадая Лачин подала апелляционную жалобу

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Певица Фадая Лачин, обвиняемая в оказании помощи в побеге заключенным в Баку, подала апелляционную жалобу на решение суда по продлению избранной в ее отношении меры пресечения в виде ареста.

Об этом Report сообщил ее адвокат Тюркель Сулейманлы.

По его словам, апелляционная жалоба уже была подана в Бакинский апелляционный суд.

Напомним, что в Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа, связанное с продлением срока ареста певицы Фадаи Лачин. Согласно документу, избранную в отношении Ф.Лачин меру пресечения в виде ареста продлили еще на 3 месяца.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Фадая Мамедова (Фадая Лачин) была привлечена к следствию в качестве обвиняемого лица и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.