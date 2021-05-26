Эльшад Гаджиев: Полиция не заинтересована в штрафовании гражданина - ВИДЕО

"Мы требуем только серьезного отношения к соблюдению мер социального дистанцирования"

"Ни в коем случае государство, представитель государства, полиция не заинтересованы в привлечении какого-либо гражданина к административной ответственности за нарушение правил особого карантинного режима".

Об этом в эфире программы Report "Ваши права" сказал начальник отдела массовой информации и связей с общественностью Министерства внутренних дел Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, ни в коем случае на сотрудников полиции не возлагается такая обязанность: "Мы требуем только серьезного отношения к соблюдению мер социального дистанцирования. Потому что имеются риски для жизни и здоровья гражданина. Одна из проблем, которая нас беспокоит, - это передвижение больных коронавирусом граждан в общественных местах. Это создает уголовную ответственность".