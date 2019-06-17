​Эльдар Сабироглу отрекся от сына - ФОТО

Бывший руководитель пресс-службы министерства обороны Эльдар Сабироглу отрекся от своего сына, Руфата Сафарова.

Как сообщает Report, об этом Р.Сафаров написал на своей странице в Facebook и поделился письмом отца.

"После смерти моя душа не смирится с тем, что ты подойдешь к моему телу. С этого момента я не твой отец. Я не хочу, чтобы ты приходил на мою могилу", - написал Э.Сабироглу в письме.

Отметим, что Р.Сафаров работал следователем в Зардабской районной прокуратуре. Он был приговорен к 9-ти годам тюремного заключения за получение взятки. В марте этого года был помилован распоряжением президента Ильхама Алиева и освобожден.