Двое пострадавших при взрыве мины в Агдаме доставлены в Баку

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие

Двое из пострадавших жителей Агдама, которые, минуя посты, прибыли в освобожденное от оккупации село Юсифджанлы с тем, чтобы посетить могилы родственников, и подорвались на мине, в тяжелом состоянии доставлены в Баку.

По сообщению карабахского бюро Report, подорвавшийся на мине житель села Афетли Агдамского района Бахруз Надир оглу Абдулов, 1985 года рождения, помещен в Национальный центр офтальмологии им. Зарифы Алиевой, его односельчанин Акиф Мухтар оглу Гусейнов, 1957 года рождения, - в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.

В Бардинской центральной районной больнице сообщили, что Б.Абдулов получил осколочные ранения обоих глаз, лица и нижних конечностей, а А.Гусейнов был госпитализирован с переломами обеих голеней и многочисленными осколочными ранениями различных частей тела. После оказания первой медицинской помощи оба были направлены в Баку.

Отметим, что 16 марта около 17:00 жители села Афетли Агдамского района Гусейнов Акиф, его сыновья Рази, Байрам, Анар и сосед Бахруз Абдулов с целью посещения могилы родственников, похороненных на кладбище в селе Юсифджанлы, проникли на неочищенную от мин территорию.

В результате братья Рази и Байрам Гусейновы погибли, трое остальных госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.