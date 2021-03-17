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Двое пострадавших при взрыве мины в Агдаме доставлены в Баку

Двое пострадавших при взрыве мины в Агдаме доставлены в Баку По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие
Происшествия
17 марта 2021 г. 14:55
Двое пострадавших при взрыве мины в Агдаме доставлены в Баку
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Двое из пострадавших жителей Агдама, которые, минуя посты, прибыли в освобожденное от оккупации село Юсифджанлы с тем, чтобы посетить могилы родственников, и подорвались на мине, в тяжелом состоянии доставлены в Баку.

По сообщению карабахского бюро Report, подорвавшийся на мине житель села Афетли Агдамского района Бахруз Надир оглу Абдулов, 1985 года рождения, помещен в Национальный центр офтальмологии им. Зарифы Алиевой, его односельчанин Акиф Мухтар оглу Гусейнов, 1957 года рождения, - в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.

В Бардинской центральной районной больнице сообщили, что Б.Абдулов получил осколочные ранения обоих глаз, лица и нижних конечностей, а А.Гусейнов был госпитализирован с переломами обеих голеней и многочисленными осколочными ранениями различных частей тела. После оказания первой медицинской помощи оба были направлены в Баку.

Отметим, что 16 марта около 17:00 жители села Афетли Агдамского района Гусейнов Акиф, его сыновья Рази, Байрам, Анар и сосед Бахруз Абдулов с целью посещения могилы родственников, похороненных на кладбище в селе Юсифджанлы, проникли на неочищенную от мин территорию.

В результате братья Рази и Байрам Гусейновы погибли, трое остальных госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamda minaya düşənlərdən ikisi Bakıya göndərilib

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