ДТП в регионе Азербайджана, есть пострадавший - ОБНОВЛЕНО

На автомобильной дороге Евлах - Бахрамтепе - "Станция Мингячевир" произошла авария, в результате которой пострадал один человек.

Как передаёт Report, в аварию попал автомобиль марки "ВАЗ-2106", в результате чего водитель, житель посёлка Аран Евлахского района Бахшалиев Султан (1961-го года рождения) получил различные травмы тела.

Пострадавший был помещён в больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое.

По факту ведётся расследование.

*** 20:25

В Мингячевирском районе Азербайджана произошла дорожная авария.

Как передаёт Report, ДТП было зарегистрировано на участке автомобильной дороги Мингячевир-Халдан, пролегающем вблизи Мингячевирской станции.

Согласно информации, есть пострадавшие.

По факту ведётся расследование.