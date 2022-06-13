Дорожная полиция: Во время аварии автобуса со школьниками в Шамахе погибших не было

Дорожная полиция: Во время аварии автобуса со школьниками в Шамахе погибших не было

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД Азербайджана распространило заявление в связи с тяжелым дорожно-транспортным происшествием на трассе Баку-Шамаха-Евлах.

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Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД Азербайджана распространило заявление в связи с тяжелым дорожно-транспортным происшествием на трассе Баку-Шамаха-Евлах. Как сообщили в ответ на запрос Report в управлении, инцидент произошел 12 июня в 22:50 на 108-м километре трассы, пролегающем по территории Шамахинского района. "Пассажирский автобус, за рулем которого находился Пярвиз Гулиев, потерял управление во время движения, в результате чего произошло ДТП. К месту происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники полиции. Во время аварии пострадали несколько человек. Расследование продолжается. Некоторые сайты распространили информацию, что авария была со смертельным исходом. Еще раз отмечаем, что в результате ДТП погибших нет", - заявили в управлении. Подпишитесь на наш Telegram канал