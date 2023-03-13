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Дорожная полиция: В связи с туманом видимость на автомобильных дорогах будет ограничена

Дорожная полиция: В связи с туманом видимость на автомобильных дорогах будет ограничена Согласно информации Министерства экологии и природных ресурсов, 13 марта в связи с туманными погодными условиями на некоторых магистральных дорогах страны ожидается ограничение видимости до 300-800 метров, что может создать определенные сложности для води
Происшествия
13 марта 2023 г. 09:30
Дорожная полиция: В связи с туманом видимость на автомобильных дорогах будет ограничена

Согласно информации Министерства экологии и природных ресурсов, 13 марта в связи с туманными погодными условиями на некоторых магистральных дорогах страны ожидается ограничение видимости до 300-800 метров, что может создать определенные сложности для водителей.

Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел, в связи с тем, что густой туман создает помехи для своевременного и четкого обзора дорожных знаков, линий разметки, а также других участников движения, водители должны быть более внимательными за рулем, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, убедиться в исправности транспортного средства, особенно приборов наружного освещения, строго соблюдать правила безопасности при остановке, стоянке, парковке, а также при обгоне и маневрировании.

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Версия на азербайджанском языке DYP-dən xəbərdarlıq: "Dumanlı hava təhlükə yarada bilər"

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