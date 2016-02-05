Дорожная полиция Баку обратилась к водителям

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В связи с укладкой нового асфальтного покрытия движение на участке дороги от пересечения проспекта Нефтяников и улицы Азиза Алиева до круга "Азнефть" ограниченно на короткий срок.

Об этом Report сообщил завотделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что учитывая это, прекращено движение автомобилей в этом направлении - с 14-го км трассы Баку-Алят до 3-й наружной кольцевой дороги, от круга 20-го участка по направлению к поселку Бадамдар по Нагорной дороге, от поселка Байыл в направлении улицы Мехди Гусейн или проспекта Парламента по улицам Ханлара, Микаиля Гусейнова, а также от пересечения улицы Юсифа Сафарова и 28 мая, пересечения улиц Зарифы Алиевой и Рашида Бехбудова в направлении проспекта Нефтяников, изменен маршрут.

Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции города просит водителей воспользоваться альтернативными дорогами и по возможности меньше пользоваться частным транспортом,.