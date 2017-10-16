Дорожная полиция предупредила водителей в связи с изменениями погодных условий

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В связи с изменениями погодных условий Главное управление государственной дорожной полиции направило обращение водителям и владельцам транспортных средств.

Как сообщает Report, управление для предотвращения возможных автоаварий и других неприятных инцидентов в связи с погодными условиями доводит до сведения водителей, что в связи с изменениями погодных условий и, в целом, переходом на зимний сезон они должны еще раз обратить свое внимание на техническое состояние используемых ими транспортных средств, особенно на шины, принимая во внимание высокий риск скольжения автомобилей в результате частых дождей, не должно эксплуатироваться транспортное средство, если шины не отвечают требованиям стандартов.

Водители механический транспортных средств перед тем, как отправляться в дорогу, должны проверить состояние стеклоочистительных приборов автомобиля, а также внешних световых приборов. Неисправные с технической точки зрения транспортные средства не должны эксплуатироваться.

Водители в дождливую погоду должны быть крайне осторожными, несмотря на разрешенную на территории максимальную скорость управлять автомобилем на скорости, соответствующей погодным условиям, не совершать без необходимости обгоны, не делать резких маневров на дороге и не тормозить внезапно.