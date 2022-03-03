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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с погодными условиями

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с погодными условиями Главное управление Государственной дорожной полиции (BDYPI) Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с ветреными и дождливыми погодными условиями.
Происшествия
3 марта 2022 г. 17:55
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с погодными условиями

Главное управление Государственной дорожной полиции (BDYPI) Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с ветреными и дождливыми погодными условиями.

В обращении, поступившем в Report из ГУГДП, говорится, что с ночи 3 марта и до 5 марта на территории страны, в частности в Баку и на Абшеронском полуострове, ожидается резкое изменение погодных условий, сопровождающихся сильным ветром и дождем.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и других неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах, ГУГДП МВД обращается к участникам движения и просит их быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

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